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В Подмосковье потерпел крушение истребитель Су-57

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Приоритетный источник в Google
Российский истребитель Су-57
Российский истребитель Су-57

В Одинцовском районе Подмосковья разбился истребитель Су-57, сообщают телеграм-каналы "112" и Mash.

Минобороны России подтвердило, что в Подмосковье потерпел крушение учебно-боевой самолет, не уточнив его тип. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность авиационной техники.

Утверждается, что полет выполнялся без боекомплекта, а самолет упал в безлюдной местности. Пилот катапультировался.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

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