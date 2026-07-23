В Подмосковье потерпел крушение истребитель Су-57

В Одинцовском районе Подмосковья разбился истребитель Су-57, сообщают телеграм-каналы "112" и Mash.

Минобороны России подтвердило, что в Подмосковье потерпел крушение учебно-боевой самолет, не уточнив его тип. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность авиационной техники.

Утверждается, что полет выполнялся без боекомплекта, а самолет упал в безлюдной местности. Пилот катапультировался.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.