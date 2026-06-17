В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

На аэродроме Вихрево в Сегриево-Посадском городском округе разбился легкомоторный самолет Zlin Z42. Как пишет ТАСС со ссылкой оперативные службы, на борту находились два человека, оба погибли.

По данным собеседника ТАСС, самолет потерпел крушение во время захода на посадку, при ударе о землю он загорелся. Причина катастрофы устанавливается. Сообщается, что крушение могло произойти из-за ошибки пилота.

По данным телеграм-канала SHOT, на борту находился заслуженный летчик-испытатель Петр Тутакин и владелец самолета. Кто именно был за штурвалом, пока неизвестно.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.