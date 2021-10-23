В Подмосковье возбуждено дело о сносе древнего городища

Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия после сноса тысячелетнего городища в Домодедове. Археологический памятник был разрушен экскаваторами для строительства рынка стройматериалов.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Объект раннего Железного века располагался близ деревни Щербинка в Домодедовском районе. Чиновники утверждают, что снёсший егго застройщик не имел ордера на земляные работы, — сообщала ранее газета "Коммерсантъ".

Снос памятника начался ночью с субботы на воскресенье 16 октября и продолжался до обеда следующего дня, пока учёным не удалось связаться с министерством культуры и Генпрокуратурой, передавало издание "Хранители наследия". Местные власти не вмешивались в происходящее, рассказала журналистам заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова.

Представитель проводившей снос компании 18 октября заявлял "Коммерсанту", что для предъявления претензий к компании "нужно иметь серьёзные основания", но у него нет времени комментировать эту тему.