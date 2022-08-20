В Подмосковье взорвался автомобиль дочери философа Александра Дугина

В Подмосковье взорвался автомобиль дочери праворадикального философа и идеолога "русского мира" Александра Дугина. Об этом сообщают телеграм-каналы Baza и Mash.

По словам очевидцев, автомобиль взорвался во время движения. За рулем находилась женщина, она погибла. Предположительно, речь идет о Дарье Дугиной, официального подтверждения ее гибели пока нет. По данным Baza, основная версия произошедшего - покушение на убийство.