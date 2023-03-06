В Подмосковье задержан сбежавший из части мобилизованный с гранатой 

В городе Домодедово Московской области полиция задержала сбежавшего из воинской части мобилизованного, он угрожал взорвать здание местного военкомата.

По данным телеграм-канала Baza, задержанный был мобилизован в октябре прошлого года и проходил подготовку на территории Курской области. Сбежав оттуда, он приехал в Домодедово на такси, зашёл в здание военного комиссариата и сказал его сотрудникам, что сейчас взорвёт гранату. Спустя какое-то время он ушёл, не осуществив задуманное. Сотрудники военкомата обратились в полицию, которая задержала мобилизованного неподалёку на улице. При себе у него была граната Ф-1.

Имя военнослужащего не сообщается - утверждается лишь, что ему 38 лет, а свой поступок он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Это далеко не первый инцидент с мобилизованными на войну в Украине, сбегающими из воинских частей с оружием или легально вернувшимися с территории боевых действий. Так, в конце прошлого года двое военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения угрожали взорвать гранатой воронежское кафе, в котором в этот момент отдыхали десятки людей. По счастливой случайности, взрыв произошёл за пределами здания, в результате никто не пострадал. В то же время в подмосковном Подольске были задержаны восемь мобилизованных, самовольно покинувших свою часть, располагавшуюся на оккупированной российскими войсками территории Луганской области Украины. При себе у них были автоматы и пулемёты.