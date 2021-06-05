В Подмосковье сотрудник СИЗО задержан за разглашение гостайны

В подмосковных Котельниках сотрудники собственной безопасности Федеральной службы исполнения наказаний задержали работника СИЗО-8 в Сергиеве Посаде по делу о разглашении государственной тайны. Об этом сообщили ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на анонимные источники.

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У задержанного изъяты материалы относящиеся к государственной тайне, которые он планировал передать третьи лицам, утверждают собеседники агентств. Источник "Интерфакса" говорит, что данные были на флеш-карте, ТАСС — что у задержанного изъят магнитный носитель, то есть, по всей видимости, дискета.

Собеседник "Интерфакса" сообщил, что задержанный подозревается в распространении записей переговоров. О каких переговорах идёт речь, не уточняется. Из вменённой ему статьи можно сделать вывод, что сведения он передавал не иностранцам, а россиянам, иначе его бы обвинили в государственной измене.