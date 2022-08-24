В подмосковном Домодедове убит настоятель православного прихода

В подмосковном селе Домодедово убит настоятель православной церкви Николая Чудотворца, протоиерей Сергей Лопухов. Он был зарезан ножом на территории прихода, в помещении воскресной школы. Об этом говорится на сайте регионального Следственного комитета.

Подозреваемый задержан на месте преступления, им оказался 22-летний Василий Рассоха, сообщает издание "База". По версии следствия, он поджог один из кабинетов школы, после чего напал на священника, который вошёл в помещение.

Следствие сообщило, что выясняет мотивы преступления. "База" утверждает, что Рассоха накануне долго говорил с Лопуховым. Утверждается, что подозреваемый преподавал в воскресной школе, и на него пожаловалась одна из учениц, которую он преследовал. В Подольской и люберецкой епархии РПЦ агентству РБК заявили, что подозреваемый никогда в школе не преподавал.