В подмосковном Егорьевске в результате атаки дронов погиб ребенок

В Егорьевске украинский беспилотник попал в частный дом – под завалами оказались люди, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, спасатели извлекли из-под завалов двух взрослых и двух детей – шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы.

Всего за ночь, по данным Воробьева, над областью были сбиты 60 беспилотников: в Дубне повреждено административное здание, один дрон упал на частный дом в деревне Фатеево. Пострадавших нет.

Минобороны России отчиталось, что за ночь силы ПВО уничтожили 419 украинских дронов. На подлете к Москве, по словам мэра Сергея Собянина, были сбиты 56 беспилотников – о последствиях атак он не сообщил. Более 60 дронов уничтожили над Ростовской областью – по словам главы региона Юрия Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.