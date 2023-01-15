В поезде нашли мёртвым бойца ММА. Он искал тётю, пропавшую в Чечне

В вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ, было обнаружено тело бойца смешанных единобороств из Северной Осетии Георгия Гаглоева. Об этом со ссылкой на источники сообщают несколько российских СМИ.

Тело Гаглоева без признаков жизни на верхней полке вагона, как утверждается, обнаружили проводники во время остановки поезда в Ростове-на-Дону.

Гаглоев помимо прочего известен тем, что активно разыскивал свою тётю Римму Гаглоеву, которая около года назад исчезла в Чечне. Гаглоева занималась гаданиями.

Телеграм-канал "База" без ссылок на источники пишет, что Гаглоев мог быть задушен подушкой в вагоне, и связывает его смерть с поисками его тёти.

Агентство ТАСС первоначально сообщило, что смерть могла носить насильственный характер. Впоследствии со ссылкой на правоохранительные органы Северной Осетии ТАСС опубликовал сообщение о том, что "признаков насильственной смерти на теле не обнаружено". Североосетинское медиа Kryliatv.ru также отрицает версию об убийстве, утверждая, что, по предварительным данным, причиной гибели Гаглоева стала тромбоэмболия.

Официальной информации правоохранительных органов пока нет.

Георгий Гаглоев занимался поисками своей тети, Риммы Гаглоевой. Она пропала в феврале 2022 года вместе с таксистом, который встретил её в аэропорту Грозного и должен был привезти в Беслан. Гаглоев утверждал, что в управлении Следственного комитета по Ингушетии ему сообщили, что пропавшие находятся в Чечне в одном из отделений полиции, однако ведомство это отрицает. Также Гаглоев предполагал, что за машиной, в которой ехала его тетя, следовал другой автомобиль, на котором её и таксиста вывезли обратно в Чечню.

Позже такси было найдено около ингушского города Сунжа. Личные вещи и деньги водителя и пассажирки остались в нем нетронутыми.

В разговоре с редакцией Кавказ.Реалии Гаглоев обвинял в похищении тети сотрудников правоохранительных органов из Грозного, связывая его с кампанией по преследованию гадалок в Чечне: "Моя тетя снимала сглаз с детей, у нее было много посетителей из разных стран – начиная с Америки и Египта и заканчивая Россией. Допускаю, что к ней приезжали чеченцы, а чтобы выбить информацию об этих клиентах, ее и забрали".