В покровской колонии возобновился суд по делу Навального

В городе Покров Владимирской области в колонии номер 2 в понедельник возобновился процесс по делу оппозиционера Алексея Навального. Дело рассматривает Лефортовский суд Москвы на выездном заседании. Процесс начался на прошлой неделе. Политика, который уже отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше", обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в оскорблении судьи.

В понедельник заседание суда началось с ходатайства защиты об ознакомлении нового адвоката Навального Евгения Соломатова с делом. Суд разрешил это, но запретил снимать материалы дела на мобильный телефон, поскольку пользоваться телефонами на территории колонии запрещено. Такие же ограничения действуют в отношении журналистов. Их, как и на прошлом заседании, пустили в специальную комнату, где организована трансляция из зала суда.

На первом заседании 15 февраля прокурор зачитала обвинительное заключение, согласно которому Навальный и его соратники путём "обмана и злоупотребления доверием" собирали донаты на избирательную кампанию, но распоряжались ими "в личных целях и для деятельности". Из 300 тысяч человек, которые жертвовали структурам Навального, потерпевшими признаны только четверо.

Навальный и его соратники считают дело, по которому оппозиционеру грозит длительный срок, политически мотивированным. Выступая на суде на прошлой неделе, Навальный сказал, что "будет продолжать бороться с властью" и не боится "ни ФСБ, ни химического оружия, ни Путина".

Как сообщает "Медиазона", сегодня на суде должны допросить бывшего сотрудника ФБК (признан в России экстремистским и запрещён) Фёдора Горожанко. Ранее команда Навального обвиняла его в передаче властям базы данных сторонников политика, что Горожанко отрицал.