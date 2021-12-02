Полиция Душанбе объявила конкурс на лучшего внештатного осведомителя

Полиция столицы Таджикистана Душанбе объявила о проведении конкурса на лучшего осведомителя. Победителям обещаны денежные призы и гарантия конфиденциальности. Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода — Радио Озоди.

Для участия в конкурсе нужно записать на видео или сфотографировать любое замеченное в городе правонарушение или преступление, после чего отправить данные в мессенджер управления МВД. Приоритет при награждении будет отдан тем, кто зафиксировал совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Учитываться будет и число присланных сообщений, сообщает редакция Озоди. Например, участники могут несколько часов простоять на перекрёстке, снимая на телефон переходящих дорогу в неположенном месте горожан.

Приз за первое место составит около 440 долларов США, за второе – 265, за третье — 176 долларов. Средняя зарплата в городе по состоянию на начало года составляла эквивалент около 195 долларов, сообщало министерство труда Таджикистана.