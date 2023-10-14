В Польше 15 октября проходят парламентские выборы

В воскресенье, 15 октября, в Польше проходят парламентские выборы. Главная борьба разыгрывается между двумя крупнейшими силами: правящей правоконсервативной партией "Право и справедливость" (ПиС) и оппозиционной центристской Гражданской коалицией. Во главе каждой из партий стоят давние противники: вице-премьер польского правительства, в прошлом премьер-министр Ярослав Качиньский и экс-премьер и бывший глава Европейского совета Дональд Туск.

Эту предвыборную кампанию многие комментаторы называют самой токсичной за все время проведения демократических выборов в Польше. В ходе кампании крайне ожесточилась риторика оппонентов. К примеру, председатель «Права и справедливости» назвал Туска "олицетворением зла в Польше". Общественное телевидение TVP, которое ПиС полностью подчинила себе за восемь лет своего правления, обвиняло Туска в услужливости Германии и готовности "сдать Польшу Берлину и Москве".

Оппозиция проигрывала в общественной дискуссии правящему лагерю, который, по мнению наблюдателей, навязал свою повестку другим кандидатам.

Одновременно с выборами "Право и справедливость" проводит референдум. Четыре вопроса, которые будут заданы избирателям, касаются подтверждения политического курса правительства: снижения пенсионного возраста; ограждения, построенного на границе с Беларусью; отказа от принятия мигрантов с Ближнего Востока и Африки, а также запрета на "распродажу государственного имущества иностранным субъектам".

Поэтому главными темами этой предвыборной кампании стали пенсионный возраст, миграция и безопасность. К ним добавились антиукраинские настроения, которые в своей программе использовала крайне правая политическая сила "Конфедерация".

Антиукраинскую повестку под конец предвыборной кампании пыталась разыграть и «Право и справедливость», запретив экспорт украинского зерна и некоторые виды сельхозтоваров, что, в свою очередь, привело к обмену критическими высказываниями с Киевом.

"В обществе преобладают негативные эмоции. Это повышает явку и заинтересованность политикой. Парадокс заключается в том, что поляки все меньше любят политику и политиков, но все охотнее принимают участие в выборах. Они голосуют, опираясь на ненависть к политическим противникам", - отмечает в комментарии Радио Свобода социолог, профессор Варшавского университета Пшемыслав Садура.

Опросы общественного мнения показывают, что в этих выборах ни одной из партий не удастся получить достаточного количества голосов, чтобы сформировать большинство в парламенте. Поэтому для главных оппонентов – ПиС и Гражданской коалиции – все будет зависеть от того, какой результат покажут другие партии и коалиции. Как отмечают политические аналитики, велика вероятность, что ПиС, который, согласно опросам общественного мнения, может рассчитывать на 30-35% голосов, войдет в коалицию с крайне правой "Конфедерацией". На сегодняшний день представитель "Конфедерации" такую возможность отвергали.

Если всё же "Третий путь" - самая слабая политическая сила демократической оппозиции - получит 8% голосов и войдет в Сейм, то у Гражданской коалиции есть шанс сформировать большинство с политиками этой формации и левыми.

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