В Польше демонтировали ещё четыре памятника советским солдатам, сообщает Deutsche Welle. Это монументы "благодарности Красной Армии" в городах Глубчице и Бычина, а также памятники в городах Сташув и Боболице.
Глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий назвал демонтированные архитектурные сооружения символами "системы, которая после 1945 года подчинила себе пол-Европы", "убивала польских рабочих и активистов антикоммунистической оппозиции", а также "вдохновляет нынешних руководителей Российской Федерации, ответственных за войну в Украине".
С 2017 года в Польше действует закон о сносе советских памятников в рамках программы декоммунизации страны. По оценкам Института национальной памяти, в прошлом веке на территории Польши были воздвигнуты около 500 монументов, посвящённым советским войнам.
- С началом полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины монументы времён СССР также начали массово сносить в странах Балтии. В четверг в Эстонии был демонтирован очередной памятник - советским защитникам острова Хийумаа.
- В тот же день власти Эстонии приняли закон, согласно которому с 1 декабря гражданам России, проживающим на территории страны, запрещено владеть оружием. Уже приобретённое оружие, согласно закону, будет конфисковано. Ранее аналогичное решение было принято властями Латвии.
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