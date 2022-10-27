В Польше демонтировали ещё четыре памятника советским солдатам, сообщает Deutsche Welle. Это монументы "благодарности Красной Армии" в городах Глубчице и Бычина, а также памятники в городах Сташув и Боболице.

Глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий назвал демонтированные архитектурные сооружения символами "системы, которая после 1945 года подчинила себе пол-Европы", "убивала польских рабочих и активистов антикоммунистической оппозиции", а также "вдохновляет нынешних руководителей Российской Федерации, ответственных за войну в Украине".

С 2017 года в Польше действует закон о сносе советских памятников в рамках программы декоммунизации страны. По оценкам Института национальной памяти, в прошлом веке на территории Польши были воздвигнуты около 500 монументов, посвящённым советским войнам.