В Польше уроженцев Чечни обвинили в организации нелегальной миграции

В польском городе Катовице Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры обвинило двух находившихся в стране нелегально уроженцев Чечни в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно официальной информации, подозреваемые совместно с гражданином Украины организовали незаконный переход границы для выходцев с Ближнего Востока и их транзит через Польшу в Германию. Уроженцы Чечни работали в Греции, Словакии, Венгрии, Австрии, Германии и странах Ближнего Востока. Если будет доказана их вина, то им грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что польские пограничники пресекли канал незаконной миграции через Беларусь. Обвиняемые в его организации двое граждан Грузии арестованы до решения суда, помогавший им их соотечественник приговорен к шести месяцам лишения свободы.

В прошлом году литовские пограничники задержали 19 чеченцев в лесу возле деревни в Шальчининкском районе недалеко от границы. Пять мужчин, четыре женщины и дети попали в Литву с территории Беларуси.