В Польше гражданина Беларуси задержали по подозрению в шпионаже

В Польше белоруса задержали по подозрению в шпионаже в пользу белорусской военной разведки. Об этом сообщает польская Национальная прокуратура.

Имя задержанного не сообщается. В сообщении прокуратуры он упоминается как Павел Т.

Подозреваемый был задержан 9 февраля 2026 года сотрудниками Агентства внутренней безопасности, на следующий день прокурор предъявил обвинение.

По версии следствия, с июня 2024 года по февраль 2026 года подозреваемый собирал информацию об объектах критической инфраструктуры в Польше, Германии и Литве, а также объектах, имеющих важное значение для обороны Польши и стран НАТО.

11 февраля суд по ходатайству прокуратуры отправил его под стражу на три месяца. Павлу Т. грозит до пяти лет тюрьмы.



Расследование продолжается. Задержание, как отмечается, стало результатом сотрудничества со спецслужбами Германии и Литвы.

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский ранее сообщил "Вот Так", что с февраля 2022 года следственные органы возбудили 71 уголовное дело о шпионаже в интересах России и Беларуси.