В Польше нашли два массовых захоронения времен Второй мировой

В Польше обнаружены два массовых захоронения времен Второй мировой войны. В них могут находиться останки не менее восьми тысяч человек. Об этом сообщает Институт национальной памяти Польши.
Глава организации Кароль Навроцкий заявил, что захоронения обнаружили в лесу недалеко от бывшего концлагеря "Дзялдово". Специалисты нашли в братских могилах более 17 тонн пепла. По их мнению, в ближайших лесах могут находиться и другие массовые захоронения.
Концлагерь "Дзядлово" был построен в 1939 году. Нацисты за время оккупации могли убить в нём до 30 тысяч человек. Весной 1944 года, чтобы скрыть следы массовых убийств людей, нацисты выкопали и сожгли останки погибших. Это осложняет поиск захоронений.
- В конце июня суд в Германии приговорил к пяти годам тюрьмы 101-летнего бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен Йозефа Шюца. Он не признал вину и заявил, что не знал о массовых убийствах.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.