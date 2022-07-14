В Польше нашли два массовых захоронения времен Второй мировой

В Польше обнаружены два массовых захоронения времен Второй мировой войны. В них могут находиться останки не менее восьми тысяч человек. Об этом сообщает Институт национальной памяти Польши.

Глава организации Кароль Навроцкий заявил, что захоронения обнаружили в лесу недалеко от бывшего концлагеря "Дзялдово". Специалисты нашли в братских могилах более 17 тонн пепла. По их мнению, в ближайших лесах могут находиться и другие массовые захоронения.

Концлагерь "Дзядлово" был построен в 1939 году. Нацисты за время оккупации могли убить в нём до 30 тысяч человек. Весной 1944 года, чтобы скрыть следы массовых убийств людей, нацисты выкопали и сожгли останки погибших. Это осложняет поиск захоронений.