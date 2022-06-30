В Польше обнаружили возможное место захоронения Харальда Синезубого

Группа исследователей с помощью спутниковых снимков обнаружила место вероятного захоронения датского конунга Харальда I Синезубого, в честь которого названа технология беспроводной связи Bluetooth. Предварительные результаты исследования опубликованы на сайте Academia.edu.

Исследователи нашли массивный курган диаметром 33 метра и высотой три метра в окрестностях польского города Волин. В середине XIX века рядом с этим курганом нашли так называемый золотой диск Харальда Синезубого – он мог быть частью погребального инвентаря конунга.

Предположительно, Харальд умер в городе-крепости Йомсборг, однако его существование не подтверждено археологами. Историки предполагают, что если город существовал, то он должен был находиться в устье Одера, где сейчас находится польский город Волин.

Исследователи предположили, что найденный ими курган может быть погребальным сооружением, в котором находятся останки Харальда I. Теперь курган планируют изучить с помощью георадара.