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В Польше открылась выставка с уничтоженной российской техникой

Уничтоженная в Киевской области техника армии России (Архивное фото)

В Варшаве на Замковой площади 27 июня открылась выставка уничтоженной в Украине техники армии России. На ней представлены образцы танка Т-72БА и самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С", сообщило "Польское агентство печати".

Т-72БА был уничтожен в районе села Дмитровка в Бучанском районе Киевской области. Танк принадлежит 5-й отдельной танковой бригаде, дислоцирующей в Улан-Удэ (войсковая часть 46108), говорится на стенде выставки. На это обратил внимание политик Алексей Тупицин.

"Вместе с танком найдено тело российского военнослужащего и документы на имя лейтенанта Дайназова Юрия Баировича, командира танкового взвода 5-й ОТБр", - отмечается на стенде.

На открытии выставки 27 июня присутствовали заместитель министра обороны Украины, руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, государственный секретарь минобороны Польши Войцех Скуркевич.

  • Выставка в Варшаве – первая демонстрация уничтоженной российской техники из серии выставок, которые украинское минобороны планирует провести в городах Европы.
  • Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетил выставку уничтоженной российской военной техники в Киеве.

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