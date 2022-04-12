В Польше по обвинению в шпионаже задержан россиянин

В Польше задержан гражданин России по обвинению в шпионаже. Об этом сообщается на сайте польской прокуратуры. По запросу районной прокуратуры Гданьска суд постановил арестовать его на три месяца.

"Данные Службы военной контрразведки указывают на то, что он занимался шпионажем в интересах разведки России. Он собирал информацию о воинских частях, их оснащении и кадрах", – говорится в сообщении, которое цитирует Настоящее Время.

Подозреваемый – гражданин России, проживающий в Польше 18 лет, и имеет свой бизнес, пишет Portal Samorzadowy. Его имя не называется.

По данным спецслужб, россиянин был задержан 6 апреля. Утверждается, что доказательства свидетельствуют о том, что он получил информацию о боевой готовности Вооружённых сил Польши и войск НАТО по запросу российских спецслужб.

В польском Жешуве расположен крупнейший транспортный узел для доставки военных грузов в Украину. Связано ли дело с российским вторжением в Украину - не сообщается.

Россиянину грозит до 10 лет лишнения свободы.