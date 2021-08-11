Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Польше усложняется доступ на рынок для иностранных СМИ

Зал заседаний польского сената

Парламент Польши принял поправки к закону о телерадиовещании, усложняющие доступ иностранных компаний на местный медиарынок.

Власти заявляют, что поправки нацелены на противодействие Китаю, России и арабским странам. По мнению оппозиции, закон направлен на американский канал TVN. Он часто критикует правящую партию "Право и справедливость".

Разногласия по закону о медиа привели к распаду в Польше правящей коалиции. В среду, 11 августа, президент Анджей Дуда отправил в отставку вице-премьера и лидера партии "Согласие" Ярослава Говина. Оной из причин стало несогласие Говина с предложенными поправками к закону о телерадиовещании

"Согласие" объявило, что покидает правящую коалицию во главе с "Правдой и справедливостью" Ярослава Качиньского. Коалиция консерваторов потеряла 13 голосов. Теперь у неё 219 мандатов вместо необходимых 231.

Экс-глава Евросовета Дональд Туск, недавно вернувшийся в Польшу и возобновивший там свою политическую карьеру написал в твиттере, что правительство страны достойно только ухода в отставку.

Во вторник, 10 августа, в Польше прошла акция против инициативы властей ограничить на рынок иностранные СМИ. Демонстранты опасаются, что в страну может прийти цензура.

В рейтине свободы прессы "Репортёров без границ" Польша занимает 64 место из 180. 10 лет назал страна была на 24 месте.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG