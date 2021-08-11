В Польше усложняется доступ на рынок для иностранных СМИ

Парламент Польши принял поправки к закону о телерадиовещании, усложняющие доступ иностранных компаний на местный медиарынок.

Власти заявляют, что поправки нацелены на противодействие Китаю, России и арабским странам. По мнению оппозиции, закон направлен на американский канал TVN. Он часто критикует правящую партию "Право и справедливость".

Разногласия по закону о медиа привели к распаду в Польше правящей коалиции. В среду, 11 августа, президент Анджей Дуда отправил в отставку вице-премьера и лидера партии "Согласие" Ярослава Говина. Оной из причин стало несогласие Говина с предложенными поправками к закону о телерадиовещании

"Согласие" объявило, что покидает правящую коалицию во главе с "Правдой и справедливостью" Ярослава Качиньского. Коалиция консерваторов потеряла 13 голосов. Теперь у неё 219 мандатов вместо необходимых 231.

Экс-глава Евросовета Дональд Туск, недавно вернувшийся в Польшу и возобновивший там свою политическую карьеру написал в твиттере, что правительство страны достойно только ухода в отставку.

Во вторник, 10 августа, в Польше прошла акция против инициативы властей ограничить на рынок иностранные СМИ. Демонстранты опасаются, что в страну может прийти цензура.

В рейтине свободы прессы "Репортёров без границ" Польша занимает 64 место из 180. 10 лет назал страна была на 24 месте.