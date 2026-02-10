В Польше задержали четырех граждан Грузии по запросу Литвы

В рамках крупной операции силовых структур в польском городе Велунь в Лодзинском воеводстве задержаны четверо граждан Грузии, сообщило польское издание RMF24.

По информации издания, в операции участвовали пограничники, столичные полицейские и сотрудники Бюро антитеррористических операций. Ордер на розыск и задержание одного из грузин выдали власти Литвы. Вместе с ним были задержаны трое его соотечественников.

Подробности дела не раскрываются. Учитывая масштаб операции и использование антитеррористических подразделений, можно предположить, что речь идет о тяжких преступлениях, уточняет издание.

Всего, с февраля 2022 года следственные органы Польши возбудили 71 уголовное дело о шпионаже в интересах Москвы и Минска.

Кроме того, к октябрю 2025 года в Польше по подозрению в диверсиях задержали 55 человек, среди которых 11 белорусских.