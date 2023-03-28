В Польше по подозрению в шпионаже в пользу России задержали троих иностранных граждан. Они, как утверждается, организовали наблюдение за маршрутом транспортировки военной техники и снаряжения в Украину. Об этом сообщило Польское агентство печати со ссылкой на заместителя министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина.

По данным польских властей, задержанные были участниками шпионской сети, работавшей в интересах России. Спецслужбы считают, что они установили скрытые видеокамеры на железной дороге, которая связывала аэропорт Жешува и станцию на границе с Украиной: этим маршрутом в Украину идет военная техника от западных союзников. Этим же маршрутом ехали в Киев президент США Джо Байден и другие западные политики, — напоминает канал Настоящее время.

Всего по этому делу арестованы 12 человек, об аресте шестерых из них сообщалось 15 марта. Утверждается, что арестованные так же распространяли дезинформацию против Варшавы — подробностей об этом обвинении не приводится.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину польская контрразведка задержала, а суды арестовали уже как миниум 23 человек по подозрению в работе на Москву и Минск. Чаще всего их обвиняют в сборе информации о военной и транспортной инфраструктурах страны.