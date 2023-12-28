В Польше запущен процесс ликвидации общественных СМИ

В Польше запущен процесс ликвидации общественных телевидения, радио и информационного агентства. Ранее новое правительство Дональда Туска заявило, что государственные СМИ за восемь лет стали средством пропаганды бывшей правящей партии "Право и справедливость".

Польские СМИ предполагают, что общественные медиа не будут устранены, и это просто очередной шаг нового проевропейского правительства за вывод телеканала, радио и агентства из-под влияния "Права и справедливости". Это косвенно подтверждается сообщением Минкульта, в котором говорится, что запуск формального процесса ликвидации позволит СМИ продолжить работу в процессе реструктуризации и что ликвидация может не понадобиться.

Коалиция Туска пообещала создать новые СМИ, которые будут иметь более сбалансированный подход.

Сейм Польши принял постановление "О восстановлении правового порядка, непредвзятости и целостности государственных СМИ и Польского агентства печати". В документе Сейм призвал все госорганы принять меры, направленные на восстановление конституционного порядка в отношении доступа граждан к достоверной информации и функционирования государственных СМИ.