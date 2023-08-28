В Полтавской области в результате ракетного удара РФ погибли двое

Ночью в понедельник российские военные нанесли ракетный удар по Полтавской области. В результате атаки погибли два человека, двое ранены. О местонахождении ещё двух человек пока неизвестно. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Об этом рано утром 28 августа сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Он также добавил, что ракета попала в промышленный объект, полностью разрушив производственный цех.

По данным Офиса президента Украины, российский ракетный удар пришёлся по посёлку Гоголево Миргородского района Полтавской области. В результате удара возник пожар в помещении по производству масла. Погибшие и пострадавшие работали в ночную смену, уточнили в Офисе президента Украины.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что российская армия, "применив тактическую авиацию с южного направления", нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Разрушены и повреждены не менее семи дачных домов. Возник пожар.

По информации местных властей, погибших и пострадавших нет, но последствия удара ещё уточняются, написал Лысак.

Ночью в Украине объявили воздушную тревогу сразу в нескольких областях. В телеграм-канале Воздушных сил ВСУ сообщалось, что российские военные запустили ракеты "Калибр" из акватории Чёрного моря.

Тревога была объявлена в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Хмельницкой, Ровненской, Тернопольской, Черниговской областях.

В Воздушных силах ВСУ отчитались об уничтожении четырех из шести выпущенных по Украине ракет. Утверждается, что удалось сбить два "Калибра" и две Х-59.