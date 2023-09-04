Группа "украинских диверсантов" провела рейд в Брянскую область

В Брянской области, по данным губернатора, российские пограничники отразили атаку "украинских диверсантов". "Русский добровольческий корпус" заявил, что с российской стороны убиты два пограничника. Об этом пишет издание "Медуза".
Ответственность за диверсию в Брянской области взял на себя «Русский добровольческий корпус» (РДК), воюющий на стороне Украины.
31 августа ФСБ и власти Брянской области сообщали о попытке прорыва "группы украинских диверсантов" на территорию региона. В спецслужбе заявляли, что убиты двое "боевиков" и задержаны еще пятеро.
"Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", также воюющий на стороне ВСУ, ранее устраивали несколько рейдов в Белгородскую и Брянскую области. 31 августа РДК заявлял, что атаковал дронами военный аэродром в Курской области.
Форум