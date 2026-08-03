При российских ударах по Украине в понедельник погибли 3 человека

Россия в ночь на 3 августа и утром этого дня продолжила обстрелы Украины.

В Широковской общине Криворожского района Днепропетровской области атаке подверглась автозаправочная станция. Как сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, погибли три человека. На АЗС возник пожар, пострадали само здание заправки и несколько автомобилей.

Cреди погибших - восьмилетний мальчик, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

В Одесской области российские дроны атаковали транспортную инфраструктуру. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, на одном из объектов возникло возгорание. Пострадали 10 человек, из них четверо госпитализированы - один в тяжёлом состоянии, трое в состоянии средней тяжести. Остальным оказана медицинская помощь на месте.

Херсонская область подвергалась ударам российских БПЛА четыре раза с начала суток. Мишенями стали частный дом в селе Сагайдачное Новорайской общины, а также сам город Херсон: там дроны попали в многоквартирный жилой дом, автомобиль в центре города, в котором ехали два человека, и также пострадал один прохожий. Всего травмы получили шесть человек, двое из них доставлены в больницу.

В Чернигове российский дрон атаковал одно из предприятий, сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский. Возник пожар, один человек получил травмы.