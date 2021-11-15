В понедельник в России испытана ракета, уничтожившая свой спутник

Госдепартамент подверг критике проведенное Россией испытание ракеты, поразившей один из российских спутников на околоземной орбите. Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сказал, что в результате испытания образовалось более 1500 единиц "отслеживаемого орбитального мусора". Об этом сообщил телеканал ABCnews.



Ранее в понедельник Вооруженные силы США заявили, что им стало известно о событии, которое привело к "образованию космического мусора", а один из официальных источников заявил, что Россия, по-видимому, провела испытание противоспутникового оружия.



Космическое командование США заявило, что активно работает над идентификацией обломков.



В апреле прошлого года Россия провела испытание противоспутниковой ракеты, заявив, что космос становится все более важной областью для ведения войны.

Испытания ракет для поражения космических аппаратов ведутся в США с конца 1950-х годов.

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