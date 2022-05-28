В порт Мариуполя зашло российское судно и грузит металл

В порт украинского города Мариуполь, взятого после долгих боёв российскими войсками, в субботу зашло первое после начала войны российское судно. Оно встало под погрузку. С грузом металла в понедельник оно должно отправиться в Ростов-на-Дону. Украинские власти назвали это мародерством и грабежом.

О прибытии судна, название которого не сообщается, пишут российские СМИ. Факт его прибытия подтвердили и в Киеве. Уполномоченная по правам человека в Верховной раде Украины Людмила Денисова написала в Телеграм-канале, что судно возьмет на борт три тысячи тонн металлопродукции. Всего же - как следует из ее сообщения - на территории мариупольского порта до оккупации скопилось около 200 тысяч тонн металла на 170 миллионов долларов.

Крупнейший в Украине производитель стали компания "Метинвест" ранее сообщала, что в порту Мариуполя стоят пять судов, уже загруженных десятками тысяч тонн стали ещё до войны. Компания считает, что Россия может попытаться захватить эти суда и незаконно вывести из порта вместе с грузом, что будет считаться актом мародерства и грабежа. В сообщениях российских СМИ подчёркивается, что прибывшее сегодня судно вывозит металл согласно договорённостям, заключённым ещё до спецоперации.