В порту Петербурга среди мешков с кофе нашли больше тонны кокаина

В порту Санкт-Петербурга сотрудники таможни обнаружили больше тонны кокаина, спрятанного среди мешков с кофе в контейнере, прибывшим из Бельгии. Стоимость такого количества наркотика на чёрном рынке превышает 13 миллиардов рублей, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы , поступившем в "Интерфакс".
При сканировании контейнера из Антверпена таможенники увидели прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это кокаин, сообщили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Наказание по этой статье подразумевает лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.
Две недели назад в Большом порту Санкт-Петербурга уже задерживали крупную партию кокаина. Её общий вес – более тонны. Наркотик везли морем из Никарагуа. Стоимость такой партии на чёрном рынке превышала бы 11 миллиардов рублей.
В июне прошлого года в петербургском порту было изъято 50 килограмм кокаина, спрятанного в рефрижераторах для транспортировки бананов. Груз следовал из Африки в Узбекистан транзитом через Европу. В сентябре, также в порту, было обнаружено 8 килограмм наркотика на судне из Латвии.
- По данным Федеральной таможенной службы, в 2023 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при попытке ввоза в страну было изъято четыре тонны наркотических веществ.
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