В порту Петербурга среди мешков с кофе нашли больше тонны кокаина

В порту Санкт-Петербурга сотрудники таможни обнаружили больше тонны кокаина, спрятанного среди мешков с кофе в контейнере, прибывшим из Бельгии. Стоимость такого количества наркотика на чёрном рынке превышает 13 миллиардов рублей, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы , поступившем в "Интерфакс".

При сканировании контейнера из Антверпена таможенники увидели прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это кокаин, сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Наказание по этой статье подразумевает лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

Две недели назад в Большом порту Санкт-Петербурга уже задерживали крупную партию кокаина. Её общий вес – более тонны. Наркотик везли морем из Никарагуа. Стоимость такой партии на чёрном рынке превышала бы 11 миллиардов рублей.

В июне прошлого года в петербургском порту было изъято 50 килограмм кокаина, спрятанного в рефрижераторах для транспортировки бананов. Груз следовал из Африки в Узбекистан транзитом через Европу. В сентябре, также в порту, было обнаружено 8 килограмм наркотика на судне из Латвии.