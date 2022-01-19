В Португалии начато второе расследование гражданства Абрамовича

Прокуратура Португалии начала расследование в связи с предоставлением гражданства этой страны российскому миллиардеру и владельцу лондонского футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу. Об этом сообщает DW со ссылкой на надзорное ведомство. По словам представителя прокуратуры, следственные мероприятия проводятся отделом уголовных расследований Лиссабона. Это уже вторая проверка по этому вопросу. Что послужило поводом для неё не уточняется.

На прошлой неделе о проверке законности выдачи португальского паспорта Абрамовичу сообщил Институт регистрации и нотариата. В министерстве юстиции Португалии назвали проверку стандартной процедурой. Представитель Абрамовича сообщил, что бизнесмен приветствует любые проверки.

В конце прошлого года стало известно, что весной 2021 года Абрамович получил португальский паспорт как потомок евреев-сефардов, изгнанных с Пиренейского полуострова во времена инквизиции в конце XV века.

По утверждению источника РБК, Абрамович много лет изучал историю своей семьи и обнаружил, что часть её приехала из Португалии, прежде чем была изгнана и оказалась в Гамбурге. В то же время, как отмечает Reuters, фамилия Абрамович широко распространена среди евреев-ашкенази, живущих в Центральной Европе.

Решение о выдаче португальского паспорта "доверенному олигарху" президента России Владимира Путина раскритиковал российский оппозиционер Алексей Навальный. В местном отделении Transparency International – международной организации по борьбе с коррупцией заявили о появлении "паспортной мафии".

Обладатель состояния в 14 миллиардов евро, Абрамович занимает 145-е место в рейтинге богатейших людей планеты. Он активно финансирует проекты еврейских общин во многих странах мира. У Абрамовича есть российский и израильский паспорта. Последний он получил после того, как в 2018 году столкнулся с трудностями при продлении британской визы и переехал из Лондона в Тель-Авив.