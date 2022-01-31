В Португалии правящие социалисты получили абсолютное большинство

В Португалии правящая левоцентристская Социалистическая партия одержала убедительную победу на досрочных парламентских выборах.

По предварительным данным подсчёта голосов, партия премьера Антониу Кошты получит в парламенте абсолютное большинство - более половины мест. Комментаторы называют итоги голосования неожиданными - опросы не сулили социалистам большого преимущества.

Досрочные выборы были объявлены после того, как крайне левые союзники социалистов по коалиции покинули её, проголосовав против бюджета. На выборах они провалились. Напротив, относительного успеха добились правые популисты. В прежнем составе парламента у них был 1 мандат, в новом будет более 10.

По итогам голосования Кошта может сформировать правительство без оглядки на остальные партии. Он, однако, пообещал учитывать интересы всех португальцев: "Абсолютное большинство не означает абсолютной власти".

Антониу Кошта на хорошем счету у зарубежных инвесторов, его политика привела в последние годы к снижению бюджетного дефицита и устойчивому экономическому росту, который прервала лишь пандемия COVID-19.