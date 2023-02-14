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В Португалии за 70 лет тысячи детей пострадали от педофилов в церкви

Католическая церковь в Лиссабоне

Более ста священников Римско-католической церкви в Португалии продолжают служить, несмотря на подозрения в сексуальном насилии над детьми, установила специальная следственная комиссия. Как сообщило во вторник агентство Reuters, с января 2022 года комиссией установлено, что в Португалии за последние 70 лет не менее 4 815 детей подверглись сексуальному насилию со стороны католических клириков.

Глава следственной комиссии, представившей в Лиссабоне свой доклад, заявил, что обнародованные факты это лишь "верхушка айсберга", а названное число жертв - "абсолютный минимум от реального количества жертв педофилии в церкви.

Сотня обвиненных священников - это приблизительные данные. Совершенно ясно, что их будет больше, рассказал телеканалу SIC television глава комиссии, детский психиатр Педро Стрехт. По его словам, готовится список всё ещё работающих в церкви клириков, который будет направлен в прокуратуру. Глава комиссии, считает, что лица, внесённые в список, должны быть отстранены от служения или, по крайней мере, изолированы от контактов с детьми или подростками до полного завершения расследования.

Председатель следственной комиссии заявил, что церковь должна, согласно моральному и этическому долгу, сотрудничать с судебной властью.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что обнародованные комиссией факты "шокировали всё общество". По его словам, официальные представители правительства, включая министра юстиции, проведут совместное обсуждение с членами специальной следственной комиссии.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, подвергшийся критике в октябре прошлого года за слова "400 случаев предположительных сексуальных злоупотреблений среди служителей церкви - это не "слишком высокий уровень, теперь призвал церковь отвечать за содеянное.

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