В Португалии заблокировали продажу особняка Абрамовича

В Португалии блокирована продажа особняка находящегося под санкциями ЕС российского миллиардера Романа Абрамовича, сообщает местная газета Publico, не приводя источников информации.

Дом стоимостью в 10 миллионов евро находится на роскошном курорте Кинта-ду-Лагу. Его запись в регистре недвижимости была заморожена (то есть её сейчас невозможно поменять) 25 марта по требованию министерства иностранных дел, утверждает издание.

Publico утверждает, что Абрамович пытался продать особняк за 15 дней до российского вторжения в Украину, португальский банк заметил это и уведомил власти. На самой собственности есть знак, что она продана.

Министр иностранных дел Португалии Жоау Кравиньо в субботу заявил, что власти убеждены, что собственность принадлежит Абрамовичу, однако однозначно этот факт всё же не подтверждён. Представители миллиардера заявили, что у него нет активов в Португалии.

Бывший владелец британского футбольного клуба "Челси" получил в Португалии в прошлом году гражданство на основании закона о натурализации потомков евреев-сефардов, бежавших от преследований с Иберийского полуострова в Средние века. О сефардах в России известно мало. Когда о португальском гражданстве Абрамовича стало известно, прокуратура начала расследование, в котором фигурировал раввин, выдавший сертификат с подтверждением сефардских корней Абрамовича.

Роман Абрамович после российского вторжения в Украину был внесён в санкционные списки ЕС – но не США.