В посольстве РФ в Гаване заявили о планах поставить нефть на Кубу

В посольстве России в Гаване заявили о планах российских властей поставить нефть на Кубу, которая испытывает дефицит топлива, сообщает "Настоящее Время".

"Насколько нам известно, в ближайшее время предполагается поставка из России на Кубу нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи", – сообщили "Известиям" в российской дипмиссии.

В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, прямо или косвенно поставляющих нефть на Кубу. "Кубинский режим поддерживает союзы со многими враждебными странами и злонамеренными субъектами, размещая на своей территории их военные и разведывательные мощности. Например, на Кубе находится крупнейший в России зарубежный центр радиоэлектронной разведки, занимающийся кражей секретной информации, представляющей угрозу нацбезопасности США", – заявили в Белом доме.

Российский посол на Кубе Виктор Коронелли в интервью "Россия 1" девятого февраля сказал, что на острове сейчас "крайне сложная энергетическая и продовольственная ситуация". На Кубе, по его словам, "очень рассчитывают" на "дружескую руку братских государств". "И среди них на первом месте, разумеется, стоит Российская Федерация. Мы Кубу не бросим", – цитирует посольство слова главы дипломатической миссии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что "удушающие приемы" со стороны США приносят Кубе много трудностей, власти России "проговаривают с кубинскими друзьями возможные пути решения этих проблем". В среду Песков заявили о невозможности публично обсуждать помощь Кубе. При этом он добавил, что Москва находится в контакте с властями в Гаване и обсуждает варианты оказания поддержки на фоне топливного кризиса.

Предыдущая поставка Россией нефти на Кубу состоялась в феврале 2025 года, тогда Гавана получила 100 тысяч тонн нефти в кредит. Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко считает, что такого объема Кубе хватит всего на 19-20 дней.