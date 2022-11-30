В посольстве Украины в Мадриде произошёл взрыв, ранен один сотрудник. Об этом сообщил в фейсбуке официальный представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.

Как сообщил Николенко, взорвался поступивший в посольство почтовый конверт. На момент взрыва его осматривал комендант здания, он получил неопасные травмы.

На месте работает следствие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал срочно усилить безопасность украинских посольств за границей и обратился к испанскому коллеге с просьбой принять срочные меры для расследования случившегося.