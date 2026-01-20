В посёлке Новая Адыгея после взрывов загорелась многоэтажка

В посёлке Новая Адыгея в Республике Адыгея вечером во вторник произошли взрывы, загорелся многоэтажный жилой дом. Фото и видео пожара распространяют телеграм-каналы.

Это произошло во время объявленной тревоги в связи с опасностью ударов беспилотников. Были закрыты аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика.

По версии ряда российских каналов, причиной взрывов и пожара стала атака БПЛА. Впоследствии об "прилёте беспилотника" сообщил глава Республики Адыгея Марат Кумпилов. "Произошёл пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. На месте работают оперативные службы", - написал Кумпилов. О пострадавших пока не сообщалось. По данным "Базы", повреждено было 12 квартир, жителей эвакуировали.

Украинские телеграм-каналы публикуют видео, на которых видно падение, как они утверждают, российской ракеты ПВО, которое, по их версии, и стало причиной пожара.

В Минобороны России вечером во вторник заявили о 53 сбитых за вечер украинских беспилотниках, из них 29 над Азовским морем.