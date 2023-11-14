В Праге проходит фестиваль актуальной российской культуры Kulturus

В Праге в 11-й раз проходит фестиваль актуальной российской культуры и прав человека Kulturus. Его тема в этом году – истоки войны. Это поиск ответов на вопросы: что привело к трагедии – нападению России на Украину, может ли русская культура сегодня говорить о войне, что будет с Россией после войны, а также война и чувство вины.

Эти темы являются темами дискуссий, организованных в рамках фестиваля. Среди участников обсуждений – художница и писательница Катя Марголис, чешский журналист и публицист Александр Митрофанов, журналист и переводчик Либор Дворжак, славист Томаш Гланц, директор Академического центра Бориса Немцова по изучению России при Карловом университете Марек Пржигода, председатель организации Gulag.cz Штепан Черноушек и другие.

– Концепция в этом году заключается в том, чтобы россиянам помолчать, а послушать чехов: что они думают о России, русской истории, русской культуре. Правда ли, что русская культура имперская, правда ли, что имперскость у русских в крови, а вся история России – это только войны, оккупация и прочее насилие и терроризм, – рассказывает организатор фестиваля, художник и активист Антон Литвин. – Я позвал чехов, интеллектуалов, которые всю свою профессиональную жизнь связали с Россией.

Парадоксальным образом они стали заниматься Россией и русским языком после Бархатной революции, что было совершенно неочевидно. Казалось бы: пал железный занавес, закончилась коммунистическая эпоха, можно ехать на Запад, изучать английский, немецкий, французский, весь мир открыт – и вдруг эти люди начинают изучать русский, становиться профессиональными славистами. Мне показалось крайне интересным послушать именно этих людей, дать им слово, чтобы мы, русские, сидели и слушали мнение жителей Центральной Европы, которые, может быть, нам смогут помочь понять самих себя.

Я даже шучу о том, что мы, уехав из России, в какой-то момент можем сказать, что мы не хотим ничего общего иметь с Россией, с режимом, с народом, мы хотим интегрироваться, жить европейской жизнью и так далее, но слависты как раз этого сделать не могут, потому что для них это профессия. Они не могут отказаться от России, от русского языка, потому что иначе они лишатся просто средств к существованию. Они должны оставаться русофилами в любой ситуации. Мне кажется, это крайне интересно.

– Почему, как вы говорите, россиянам надо сейчас помолчать?

– Потому что сейчас говорят пушки, и пушки эти наши, российские. В этой связи совершенно непонятна не только роль граждан, но и роль художников. Может ли искусство говорить в войне? Должно ли оно занимать какую-то позицию? Может ли художник, который сам не испытывает боли и находится вдалеке от военных действий, открывать вообще рот и высказывать или показывать свое отношение? Это те вопросы, о которых последние полтора или уже почти два года говорит российский либеральный фейсбук. Мне показалось важным эту тему не замалчивать, а, наоборот, попробовать сместить акцент на Центральную Европу и спросить об этом чешских интеллектуалов.

– В этом году на фестивале вопросы будут задавать россияне, а ответы давать приглашенные гости их разных стран. Этот поиск ответов на вопросы связан с тем, что россиянам важно сейчас найти модус существования в той реальности и в тех условиях, которые сложились после того, как Россия начала войну в Украине?

– Дело совершенно не в идентичности, а в том, чувствует ли человек, а в данном случае мы говорим о русских иммигрантах в Праге, чувствует ли он свою вину и ответственность? Тут даже необязательно быть художником. Мне кажется, достаточно быть зрелым человеком, который последние четверть века жил в России в сознательном возрасте. И если он не чувствует ответственности за правление Путина и становление фашизма в России, то у меня это вызывает удивление. Потому что кому же, как не нам, поколению тех, кто вырастил молодежь либо как культурный деятель, либо как бизнесмен, поколению, которое в каком-то смысле либо обслуживало режим, либо зарабатывало деньги, которые были в России очень большие в нулевые и чуть позже, чувствовать ответственность? Мне кажется, что мы сделали свой выбор в пользу конформизма, и, к сожалению, это наша абсолютная ответственность за то, что поколение выросло таким, которое может устроить Бучу и Ирпень… Мы не создали большого количества альтернативных институций, ни бизнес-институций, ни культурных институций, которые помогли бы сформировать у людей европейское сознание, цивилизованный культурный код… а не желание послушать Вику Цыганову, Shaman и прочую шушеру. Я в данном случае занимаю радикальную позицию, говоря о вине и ответственности.

Все те вопросы, которые мы будем обсуждать с чешскими интеллектуалами, будут задавать россияне, публичные фигуры, – это политолог Александр Морозов, основатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, публицист Сергей Медведев, социолог Денис Билунов, Станислав Рудковский, переводчик Ольга Серебряная. Мне кажется, что они так или иначе разделяют мою позицию. Разговор пойдет на одну тему: каковы же реальные истоки войны в России, когда это все началось и какое отношение к этому имеем мы? – говорит организатор Kulturus Антон Литвин.