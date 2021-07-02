В Праге прошла акция против фестиваля собачьего мяса в Китае

Несколько десятков человек собрались в центре Праги на акцию против проведения традиционного фестиваля поедания собачьего мяса в китайском городе Юйлин.

Активисты держали плакаты с призывами прекратить фестиваль. По мнению организаторов, международное внимание к подобным мероприятиям поможет остановить негуманное отношение в животным.

По оценкам Гонконгской группы защиты животных Animals Asia, ежегодно в Китае убивают и съедают около 10 миллионов собак и четырех миллионов кошек. Эта практика подвергается все большей критике со стороны зоозащитников.

В апреле 2020 года министерство сельского хозяйства Китая исключило собак из списка животных, чье мясо можно есть. Наряду с развитием человеческой цивилизации и заботой общественности о защите животных, собаки превратились в животных-компаньонов, завило ведомство.