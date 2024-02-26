В правительстве одобрили создание в России "мультиколоний"

Идею Минюста о создании исправительных учреждений, в которых будут действовать одновременно несколько видов режимов, поддержали в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. С сопроводительными документами к поправкам в закон "Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы России" ознакомились "Ведомости".

Появление "гибридных" колоний, которые официально будут называться "учреждениями объединённого типа" (УОТ) содержится в концепции развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года. Согласно этому документу, первый УОТ на три тысячи мест и стоимостью 13 миллиардов рублей появится в ближайшие годы в Калужской области. К 2027 году власти намерены построить гибридные колонии в Чите и Улан-Удэ, каждая из которых обойдётся бюджету уже в 20 миллиардов рублей.

В марте 2023 года министр юстиции Константин Чуйченко объяснял президенту России Владимиру Путину, что создание подобных учреждений позволит сэкономить на содержании осужденных, ввиду чего колонии окупятся примерно за десятилетие.

По мнению члена Совета по правам человека Евы Меркачевой, УОТы позволят избежать длительного этапирования осуждённых. В то же время родственникам может стать сложнее добираться до места содержания их находящихся в заключении близких, поскольку "мультиколонии" планируется строить на окраинах городов.