В правительстве России не поддержали проект об индексации пенсий

В правительстве России не поддержали законопроект о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года. Об этом сообщают "Известия".
В конце лета проект был внесен в Госдуму группой депутатов от ЛДПР. Инициатива предполагала, что с января будущего года будет произведен перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, а также возобновится индексация этих выплат.
В заключении правительства говорится, что страховая пенсия предназначается для компенсация заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности. Кроме того, реализация предлагаемых изменений приведет к дополнительным расходам бюджета. Перерасчёт и индексация пенсий потребуют выделения дополнительных средств в размере 538 млрд рублей, заявили в правительстве.
- По данным на январь 2022 года, в России свыше восьми с половиной миллионов работающих пенсионеров, из них более семи миллионов - получатели страховой пенсии по старости.
- Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам президент Владимир Путин поручил проработать правительству в январе 2021 года. Предложения об этом должны были поступить главе государства до 1 февраля. В мае прошлого года глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что предложения подготовлены и отправлены президенту. Однако после этого вопрос на федеральном уровне не обсуждался.
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