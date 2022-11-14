В правительстве России не поддержали проект об индексации пенсий

В правительстве России не поддержали законопроект о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года. Об этом сообщают "Известия".

В конце лета проект был внесен в Госдуму группой депутатов от ЛДПР. Инициатива предполагала, что с января будущего года будет произведен перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, а также возобновится индексация этих выплат.

В заключении правительства говорится, что страховая пенсия предназначается для компенсация заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности. Кроме того, реализация предлагаемых изменений приведет к дополнительным расходам бюджета. Перерасчёт и индексация пенсий потребуют выделения дополнительных средств в размере 538 млрд рублей, заявили в правительстве.