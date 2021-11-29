В правительстве задумались о психоанализе россиян по соцсетям

Институт системного программирования имени Иванникова Российской академии наук объявил тендер на исследование использования искусственного интеллекта для психологической диагностики личности по данным из социальных сетей. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на сайт госзакупок.

Стоимость проекта оценивается в 36 миллионов рублей, работы должны быть выполнены к сентябрю 2024 года.

Из документации следует, что использование данных в интернете, в том числе в соцсетях открывает широкие возможности по оценке личности и прогнозированию её поведения без психологического тестирования, которое, как правило, требует добровольного согласия тестируемого.

В Аналитическом центре при правительстве, по заказу которого проводится исследование, объяснили, что технологию диагностики свойств личности планируется применять для оценки состояния лиц, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения, а также распознавания манипулятивного управления большими социальными группами, оценки потенциала сотрудников и моделирования их развития.

"Такие проекты могут помочь в выявлении и своевременном реагировании на разжигание национальной розни, формирование групп смерти, вербовку или привлечение граждан к террористической деятельности", — считают в правительстве.

По мнению преподавателя Moscow Digital School Олега Блинова, массовая психодиагностика профилей россиян в социальных сетях может противоречить действующему законодательству. Согласно закону о персональных данных, они могут использоваться для какого-либо анализа только с согласия людей, даже если эти данные находятся в публичном доступе. "Еще больше вопросов вызывает перспектива обработки подрядчиком данных из соцсетей, которые человек не делает публичными", — считает директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович.