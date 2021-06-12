В "Зарубежнефти" может появиться новый участник - бывший премьeр Франции

Франсуа Фийон, бывший премьер-министр Франции в годы президентства Николя Саркози, вошел в список кандидатов для избрания на пост представителя России в совете директоров акционерного общества "Зарубежнефть".
Интернет-издание РБК отметило, что Фийон и замруководителя Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) Алексей Павлов сменят в совете директоров "Зарубежнефти" бывшего заместителя главы министерства экономического развития Оксану Тарасенко и помощника зампредседателя правительства Алексея Козлова.
Франсуа Фийон возглавлял французское правительство с 2007 по 2012 год. Из официальных источников было известно, что Франсуа Фийона и Владимира Путинам связывают дружеские отношения. На это обратила вниминие "Немецкая волна".
- В июне 2020 года Фийон был приговорен во Франции к двум годам тюрьмы и еще трем годам условно за фиктивное трудоустройство своей жены и детей. Согласно материалам следствия, Пенелопа Фийон, фиктивно устроенная на работу сотрудницей аппарата парламента, за несколько лет получила около 800 тысяч евро. Сама она утверждала, что действительно выполняла ряд обязанностей, но делала это удаленно, так как воспитывала пятерых детей.
- Франсуа Фийон - не первый известный европейский политик, начавший после завершения политической карьеры на родине работать в российском энергетическом секторе. Так, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер несколько лет назад возглавил совет компании "Роснефть", подконтрольной российскому государству.
- В начале июня 2021 года в обновленный состав совета директоров "Роснефти" вошла бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Мировые СМИ в 2018 году опубликовали кадры, на которых засняты Кнайсль и Путин танцующими в паре на свадьбе австрийского министра.
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