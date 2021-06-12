В "Зарубежнефти" может появиться новый участник - бывший премьeр Франции

Франсуа Фийон, бывший премьер-министр Франции в годы президентства Николя Саркози, вошел в список кандидатов для избрания на пост представителя России в совете директоров акционерного общества "Зарубежнефть".

Интернет-издание РБК отметило, что Фийон и замруководителя Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) Алексей Павлов сменят в совете директоров "Зарубежнефти" бывшего заместителя главы министерства экономического развития Оксану Тарасенко и помощника зампредседателя правительства Алексея Козлова.

Франсуа Фийон возглавлял французское правительство с 2007 по 2012 год. Из официальных источников было известно, что Франсуа Фийона и Владимира Путинам связывают дружеские отношения. На это обратила вниминие "Немецкая волна".

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