В православном соборе в Грузии обнаружилась икона со Сталиным

В Грузии в дни отмечаемого православной церковью Рождества разразился громкий скандал: в главном соборе страны – тбилисском кафедральном храме Святой Троицы - оппозиционеры обнаружили икону с изображением святой Матроны Московской и советского диктатора Иосифа Сталина. Позднее выяснилось, что икону храму подарила пророссийская партия "Альянс патриотов". Патриархия Грузинской православной церкви не видит в иконе с изображением Сталина ничего антицерковного либо предосудительного.

Первым икону с изображением Сталина на стене храма Святой Троицы ("Самеба") заметил один из лидеров партии "Европейская Грузия" Георгий Канделаки. Он снял икону на видео и выложил в социальной сети с комментарием: "Верной дорогой идём, товарищи. Еще один успех российской пропаганды в информационной войне: инициатора уничтожения независимости Грузии, убийцы тысяч священнослужителей и создателя советской тоталитарной системы, разместили на иконе в Самеба".

При более пристальном рассмотрении оказалось, что речь идёт об иконе святой Матроны Московской. Она причислена к лику святых решением Русской православной церкви в 2004 году.

Согласно одному из мифов, культивируемых некоторыми представителями Русской православной церкви, в 1941 году, когда войска нацистской Германии вплотную подошли к Москве, Иосиф Сталин якобы встретился с Матроной, и та уговорила советского диктатора не покидать столицу. Кроме того, по её совету, Сталин якобы распорядился вынести на линию фронта икону Казанской Божьей матери.

Сообщение об иконе с изображением Сталина в соборе Святой Троицы вызвало в стране бурную реакцию. Основатель в 1979 году "Республиканской партии Грузии", диссидент советской эпохи Леван Бердзенишвили заявил Радио Свобода, что этот инцидент, по его мнению, свидетельствует об очень серьёзной проблеме: "Если люди думают, что Сталин – святой, то эти люди сами совершенно не святые".

Власти страны, в том числе правящая партия "Грузинская мечта" пока никак не отреагировали на скандал. А руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе предположил, что тема "Сталинской иконы" не случайно была поднята в Рождество:

"Уже не первый раз праздник хотят омрачить скандалом, чтобы в сердцах людей, вместо радости посеять ненависть", -заявил Джагмаидзе. По словам протоирея, "есть прецеденты, когда на иконы попадают «великие гонители церкви», например, Диоклетиан, но это не значит их прославление".

Хотя, как сейчас отмечают многие грузинские теологи, контекст икон с Диоклетианом совершенно иной: Сталин на иконе с блаженной Матроной предстаёт не в образе мучителя, а кроткого христианина, беспрекословно выполнившего божественную волю.

В Грузии миф о Сталине (уроженце грузинского Гори, настоящее имя Иосиф Джугашвили) как о "тайном христианине" весьма популярен. Судя по всему, именно поэтому пророссийская партия и подарила храму икону в год решающих парламентских выборов. "Мы не собираемся оправдываться, нам незачем оправдываться. Эту икону мы передали в дар Самеба… Эту икону написал очень большой профессионал, известный иконописец, необыкновенный человек, обладающий соответствующими знаниями и отвечающий требованиям - критериям иконописца с его образом жизни", – заявила лидер АП Ирма Инашвили в видеообращении, не ответив при этом на вопрос, кто именно написал икону по заказу "Альянса патриотов” и не связано ли произошедшее с аналогичными историями вокруг блаженной Матроны Московской в Санкт-Петербурге и Москве.

В 2008 году похожее изображение под названием "Блаженная Матрона благословляет Иосифа Сталина" появилась в Храме святой равноапостольной княгини Ольги в Санкт-Петербурге. На фоне критики общественности, игумен Евстафий (Жаков) унес икону к себе домой. После этого в разные годы похожее изображение периодически появлялось в разных российских храмах, и каждый раз сопровождалось бурными спорами.