В пражском аэропорту задержали россиянина по запросу Москвы

В пражском аэропорту имени Вацлава Гавела задержали россиянина Евгения Герасименко на основании ордера на арест, выданного Россией. Об этом сообщает портал Deník N.

Герасименко летел из Риги в Париж с пересадкой в Праге. В Латвии его не задерживали. Во Франции россиянин планировал запросить политического убежища.

Герасименко утверждает, что на родине его преследуют за антивоенную позицию и участие в нескольких акциях протеста. Россия официально подозревает Герасименко в финансовых преступлениях. Другие подробности не сообщаются.

По словам адвоката Вадима Прохорова, большинство политзаключённых в России находятся в российских тюрьмах за выдуманные экономические преступления. "Я удивлен, что какая-либо западная страна до сих пор отвечает на просьбы России арестовать бегущих российских граждан, обвиняемых в экономических преступлениях", — приводит слова Прохорова Denik N.

Адвокат интересы Герасименко не представляет, но считает неприемлемым возможную выдачу россиянина на родину.

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