В Пражском Граде прошли переговоры Зеленского и Павела

Прибывший вечером в Прагу президент Украины Владимир Зеленский был принят в Пражском Граде президентом Чехии Петрем Павелом. Как сообщают чешские СМИ в пятницу продолжатся переговоры Зеленского с членами правительства.

Владимир Зеленский поблагодарил президента Павела за всестороннюю помощь Чешской республики Украине и украинским вооруженным силам. "Особенно хочу поблагодарить за каждый украинский флаг, который я видел по дороге из аэропорта, меня это тронуло", сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с Петрем Павелом.

По словам президент Чехии, в момент окончания войны будет важным, чтобы Украина начала переговоры о вступлении в НАТО. Это будет и в интересах Чехии. В то же время, Чешская республика заинтересована во вступлении Украины в Европейский Союз. Петр Павел подчеркнул, что обновление послевоенной Украины нужно рассматривать как новые возможности для Чешской республики и для чешских фирм.

Украинское контрнаступление, по мнению чешского президента, показало, что Россия далеко не так сильна, как она пыталась продемонстрировать и убедить всех. "Мы должны сделать всё для того, чтобы украинское контрнаступление было успешным", заявил президент Чехии Петр Павел.

Украинский президент упомянул и о попытках Кремля влиять на настроения жителей Чехии: "Российская пропаганда оказывает деструктивное влияние и на общественную атмосферу. Важно, чтобы Чехия не оглядывалась на Москву при выработке своих самостоятельных решений", считает Зеленский.

Новость дополняется

Больше новостей Радио Свобода: