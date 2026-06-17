В преддверии приезда Путина в Казани резко усилили меры безопасности

В преддверии поездки президента России Владимира Путина в Казань для участия в самите "Россия-АСЕАН", который открывается в среду, в столице Татарстана существенно усилили меры безопасности. Внимание на это обратило "Агентство", которое отмечает, что поездка в Казань станет для Путина первым с 6 ноября 2025 года посещением российского региона, где нет его резиденций (с ноября прошлого года до сегодняшнего дня он посещал - во всяком случае публично - только Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Новгородсую область).

Как пишет "Агентство". усиление мер безопасности в Казани заметили еще в понедельник. В городе, причем не только в его центральной части, дежурят тысячи сотрудников силовых структур, пишет издание 116.ru. Повышенная их концентрация наблюдается также на маршрутах, ведущих от аэропорта к центру. По всему городу можно увидеть патрульные машины с номерами других регионов, что означает, что в Казань были направлены подкрепления из-за пределов Татарстана. К казанцам, живущим у театра Камала где пройдёт часть меропориятий форума, как жители пишут в соцсетях, в последние дни неоднократно приходили полицейские и требовали не открывать окна во время саммита.

Также "Агентство" отмечает, что в столице Татарстана полностью или частично запретили движение и стоянку машин на десятках улиц и изменили маршруты общественного транспорта, из-за чего в среду утром в городе образовались огромные пробки. В районах проведения саммита также запретили электросамокаты и роботов-доставщиков. Ограничения могут продлиться до конца дня 20 июня.

Кроме того, операторы связи с понедельника начали рассылать жителям Казани предупреждения о возможности временных ограничений мобильного интернета и СМС, начиная с 16 июня. Пока о каких-либо существенных ограничениях не сообщалось.

Ранее "Проект" и другие издания писали о том, что Путин резко ограничил поездки по России в связи с опасениями за свою безопасность. В начале мая ряд СМИ со ссылкой на документ западной разведки писали об усилении мер по охране Путина из-за опасений не только украинских ударов, но и возможной попытки переворота.

Путин впервые встретится с лидерами стран АСЕАН - организации, объединяющей государства Юго-Восточной Азии - с 2018 года, пигет "Агентство".