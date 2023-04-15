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В премьер-министра Японии бросили взрывчатку. Он не пострадал

Фумио Кисида

В премьер-министра Японии Фумио Кисиду бросили взрывчатку во время его выступления в Вакаяме утром в субботу, 15 апреля. Никто не пострадал, мероприятие отменили.

Брошенный предмет был похож на дымовую шашку, сообщает Kyodo News. Взрыв раздался, когда премьер-министр беседовал с кандидатом от правящей партии, в чью поддержку он приехал выступить. После происшествия Кисиду эвакуировали, нападавшего задержала полиция.

На кадрах слышен громкий взрыв, видно, как разбегаются люди, а несколько полицейских прижимают нападавшего к земле.

Нападение на Кисиду произошло менее чем через год после убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В июле 2022 года в него дважды выстрелили из ружья, когда он выступал на митинге с речью в поддержку кандидата от правящей партии. Абэ умер в больнице. Покушение на него произошло в городе Нара – Вакаяма находится в соседней префектуре.

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