В Приднестровье взорваны антенны, ретранслировавшие радио РФ

В самопровозглашённой Приднестровской Молдавской республике утром во вторник взорваны ретрансляционные вышки на территории радиотелецентра "Маяк". Они ретранслировали российское радио. Об этом сообщило МВД непризнанной республики.
Сообщается, что в посёлке Маяк Григориопольского района произошли два взрыва. "Из строя выведены две самые мощные антенны: одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная" - говорится в сообщении МВД. Пострадавших нет.
Накануне, 25 апреля, несколько взрывов произошло в здании министерства госбезопасности Приднестровья. По предварительным данным, по зданию стреляли из ручного противотанкового гранатомета, пострадавших нет.
Пока нет никаких сообщений о ходе следствия и о том, кого власти самопровозглашённой республики подозревают во взрывах. Они произошли на фоне войны в соседней Украине. Российские военные называли выход к границам Приднестровья одной из целей операции. В Молдове опасаются, что речь может идти о намерении аннексировать эту территорию. Украинская разведка считает, что провокациями с целью обострения ситуации в Приднестровье, и не исключает новых взрывов.
Президент Молдовы Майя Санду в связи с событиями в Приднестровье созвала экстренное заседание совета безопасности.
В ряде прокремлёвских телеграм-каналов появились утверждения, что над Молдовой якобы закрыто воздушное пространство. Это не так - как следует из данных сайта Flightradar, аэропорт Кишинёва работает в обычном режиме.
- Власти Молдовы не контролируют территорию непризнанной Приднестровской республики уже больше 30 лет. Здесь постоянно расположен российский военный контингент. Больше 200 тысяч местных жителей имеют российское гражданство. 22 апреля представители Минобороны РФ заявили, что целью "следующей фазы спецоперации" в Украине станет захват всего юга Украины, чтобы получить выход к Приднестровью, где якобы "также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.