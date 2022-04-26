В Приднестровье взорваны антенны, ретранслировавшие радио РФ

В самопровозглашённой Приднестровской Молдавской республике утром во вторник взорваны ретрансляционные вышки на территории радиотелецентра "Маяк". Они ретранслировали российское радио. Об этом сообщило МВД непризнанной республики.

Сообщается, что в посёлке Маяк Григориопольского района произошли два взрыва. "Из строя выведены две самые мощные антенны: одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная" - говорится в сообщении МВД. Пострадавших нет.

Накануне, 25 апреля, несколько взрывов произошло в здании министерства госбезопасности Приднестровья. По предварительным данным, по зданию стреляли из ручного противотанкового гранатомета, пострадавших нет.

Пока нет никаких сообщений о ходе следствия и о том, кого власти самопровозглашённой республики подозревают во взрывах. Они произошли на фоне войны в соседней Украине. Российские военные называли выход к границам Приднестровья одной из целей операции. В Молдове опасаются, что речь может идти о намерении аннексировать эту территорию. Украинская разведка считает, что провокациями с целью обострения ситуации в Приднестровье, и не исключает новых взрывов.

Президент Молдовы Майя Санду в связи с событиями в Приднестровье созвала экстренное заседание совета безопасности.

В ряде прокремлёвских телеграм-каналов появились утверждения, что над Молдовой якобы закрыто воздушное пространство. Это не так - как следует из данных сайта Flightradar, аэропорт Кишинёва работает в обычном режиме.