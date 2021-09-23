В Приморье арестована актриса из сериала про вымышленного чиновника

В Уссурийске мировой суд арестовал актрису из интернет-сериала про вымышленного чиновника Виталия Наливкина. Ларису Кривоносову признали виновной в незаконном ношение формы сотрудника полиции, в которой она играла роль "официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф". Её поместили на 10 дней в спецприемник и назначили штраф в тысячу рублей.

В сериале приморского ютуб-канала BARAKuda Кривоносова несколько раз появлялась в форме сотрудника полиции. Местные СМИ отмечают, что каждый раз на ней был китель с разными знаками отличая, а погоны менялись от подполковника МВД до генерал-лейтенанта. В материалах суда актрисе предъявили участие в конкретном эпизоде сериала, который был опубликован 22 сентября.

Ранее 21 сентября на два дня был задержан исполнитель главной роли Виталия Наливкина - Андрей Неретин. Суд обвинил его в неуважении к обществу, поскольку он якобы матерился в общественном месте. Актер был оштрафован на 500 рублей.

Вымышленный персонаж Виталий Наливкин более двух лет участвует в шуточных роликах. В них он боролся с лесными пожарами, вонью от канализации, коронавирусом, а также участвовал в разоблачении коррумпированного полковника МВД. После выхода этого сюжета актёра, играющего Наливкина, нашла полиция. Позже его арестовали на пять суток за хулиганство.