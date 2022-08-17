В Приморье КПРФ отозвала кандидата из-за слов о "спецоперации"

Региональное отделение КПРФ отозвало кандидатуру Павла Ижко для участия выборов в городскую думу Владивостока. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на первого секретаря крайкома Анатолия Долгачева.

По словам Долгачева, Ижко на встрече с избирателями "не смог внятно и грамотно объяснить позицию партии" относительно так называемой специальной военной операции в Украине, поэтому он не может представлять КПРФ в городской думе. Долгачев отметил, что Ижко должен был заявить о поддержке партией вторжения в Украину.

12 августа в социальные сетях появилось видео встречи Павла Ижко с избирателями, где он объяснил дефицит городского бюджета. По версии кандидата, деньги идут "силовому блоку", а на поддержку социального сектора средств не хватает. Также он сказал, что "специальная военная операция выгодна правящему классу".

По данным источника в КПРФ, позже на партийном собрании Ижко пытался объяснить, что высказался с учетом собственного понимания маркизма-ленинизма, однако затем признал, что сделал некорректное заявление под давлением собеседников.